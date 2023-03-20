Зінченко продемонстрував дива техніки в поєдинку з британським блогером - ВІДЕО

Погляньте на цей прийом м'яча!

Джерело - Prodirectsoccer.

Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко знову опинився в центрі уваги ЗМІ та вболівальників.

Популярний інстаграм-акаунт Prodirectsoccer запросив Зінченка, аби провести з ним своєрідний челендж, у ході якого потрібно було якомога технічніше приймати м'яч. Суперник Олександра на його тлі виглядав відверто блідою тінню і зрештою програв.

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Додамо, що днями авторитетне видання визнало Зінченка найкращим лівим захисником світу, а після цього Арсенал розгромив Крістал Пелес у матчі АПЛ із рахунком 4:1.

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