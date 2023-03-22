Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією

Лідер збірної України розповів про відновлення від травми

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко відновлюється від травми напередодні матчу відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це він розповів у коментарі Телебачення Торонто.

"Зараз я відновлююся після травми. Поки що невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Все буде зрозуміло за 2-3 дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти".

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"Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, то дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.