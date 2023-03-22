Лам: ПСЖ - не команда, а розкішний магазин

Ексгравець Баварії прокоментував виліт ПСЖ з ЛЧ

Достроковий виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів - подія, що повторюється.

Таку думку висловив колишній гравець Баварії Філіпп Лам.

"Достроковий виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів - подія, що повторюється. У двох матчах проти Баварії нічого надзвичайного не сталося. Нічого подібного як у Реалі під керівництвом Зінедіна Зідана та Карло Анчелотті, у Манчестер Юнайтед під керівництвом Алекса Фергюсона, у Баварії під керівництвом Юппа Хайнкеса чи в Барсі під керівництвом Пепа Гвардіоли".

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"Ми можемо лише пошкодувати багатьох вболівальників ПСЖ, які приїхали до Мюнхена. Їхня надія побачити щось народжене на їхніх очах згасає з кожним роком. ПСЖ все ще так само далекий від очікуваного, попри роки інвестицій".

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Ця команда з надзвичайно дорогими футболістами нагадує розкішний магазин, в якому демонструють дорогоцінні вироби, якими захоплюються всі, але ніхто не може собі дозволити їх. Він привертає увагу, але працює лише економічно. Якщо ви витрачаєте так багато грошей, але якості немає - це поганий знак", - написав Лам

Нагадаємо, у ПСЖ не будуть приймати поспішних рішення щодо Галтьє.