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Лам: ПСЖ - не команда, а розкішний магазин

Сьогодні 18:45 113 0
Ексгравець Баварії прокоментував виліт ПСЖ з ЛЧ
Лам: ПСЖ - не команда, а розкішний магазин
#Баварія, #ПСЖ, #Філіпп Лам

Джерело - L'Équipe.

Достроковий виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів - подія, що повторюється.

Таку думку висловив колишній гравець Баварії Філіпп Лам.

"Достроковий виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів - подія, що повторюється. У двох матчах проти Баварії нічого надзвичайного не сталося. Нічого подібного як у Реалі під керівництвом Зінедіна Зідана та Карло Анчелотті, у Манчестер Юнайтед під керівництвом Алекса Фергюсона, у Баварії під керівництвом Юппа Хайнкеса чи в Барсі під керівництвом Пепа Гвардіоли".

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"Ми можемо лише пошкодувати багатьох вболівальників ПСЖ, які приїхали до Мюнхена. Їхня надія побачити щось народжене на їхніх очах згасає з кожним роком. ПСЖ все ще так само далекий від очікуваного, попри роки інвестицій".

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Ця команда з надзвичайно дорогими футболістами нагадує розкішний магазин, в якому демонструють дорогоцінні вироби, якими захоплюються всі, але ніхто не може собі дозволити їх. Він привертає увагу, але працює лише економічно. Якщо ви витрачаєте так багато грошей, але якості немає - це поганий знак", - написав Лам

Нагадаємо, у ПСЖ не будуть приймати поспішних рішення щодо Галтьє.

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