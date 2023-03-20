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Власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну

Вчора 23:42 81 0
Аргентинець хоче підсилення складу парижан
Власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Mundo Deportivo.

Катарські власники ПСЖ дуже хочуть продовжити контракт з Ліонелем Мессі, який спливає наприкінці сезону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Одна з головних умов, яку ставить Мессі перед керівництвом клубу – серйозне посилення складу команди влітку.

Бажання власників ПСЖ зберегти Мессі пов'язане з тим, що після приходу аргентинця підвищився приплив нових спонсорів, і перемога Ліонеля на ЧС-2022 може посилити цю тенденцію.

Раніше Мессі покинув тренування ПСЖ через м'язовий дискомфорт.

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