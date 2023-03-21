Джерело - UA-футбол.
ПСЖ хоче продовжити контракт із Серхіо Рамосом, але лише з умовою зниження зарплати.
Про це повідомляє Marca.
Захисник також хоче залишитись у клубі.
Повідомляється, що Серхіо хочуть продовжити, незважаючи на угоду з Міланом Шкріньяром, який приєднається до клубу. Іспанець один із найкращих гравців ПСЖ цього сезону, він провів 36 матчів, забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що футболістом цікавляться у Саудівській Аравії. Проте для захисника завжди було пріоритетом продовжити контракт із ПСЖ.
Нагадаємо власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну.