Іспанцю 30 березня виповнюється 37 років

ПСЖ хоче продовжити контракт із Серхіо Рамосом, але лише з умовою зниження зарплати.

Про це повідомляє Marca.

Захисник також хоче залишитись у клубі.

Повідомляється, що Серхіо хочуть продовжити, незважаючи на угоду з Міланом Шкріньяром, який приєднається до клубу. Іспанець один із найкращих гравців ПСЖ цього сезону, він провів 36 матчів, забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавляться у Саудівській Аравії. Проте для захисника завжди було пріоритетом продовжити контракт із ПСЖ.

Нагадаємо власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну.