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ПСЖ готовий продовжити контракт із Рамосом

Вчора 23:25 138 0
Іспанцю 30 березня виповнюється 37 років
ПСЖ готовий продовжити контракт із Рамосом
#ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - UA-футбол.

ПСЖ хоче продовжити контракт із Серхіо Рамосом, але лише з умовою зниження зарплати.

Про це повідомляє Marca. 

Захисник також хоче залишитись у клубі.

Повідомляється, що Серхіо хочуть продовжити, незважаючи на угоду з Міланом Шкріньяром, який приєднається до клубу. Іспанець один із найкращих гравців ПСЖ цього сезону, він провів 36 матчів, забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавляться у Саудівській Аравії. Проте для захисника завжди було пріоритетом продовжити контракт із ПСЖ.

Нагадаємо власники ПСЖ хочуть зберегти Мессі за будь-яку ціну.

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