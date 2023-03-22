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Караманіц: Кривбас буде боротися за чемпіонство

Сьогодні 10:28 102 0
Костянтин Караманіц прокоментував амбіції Кривбаса
Караманіц: Кривбас буде боротися за чемпіонство
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас у майбутньому планує боротися за чемпіонство України.

Про це розповів президент криворіжців Костянтин Караманіц.

"Коли Кривбас стане чемпіоном? Коли виграємо більшу кількість матчів, ніж інші клуби. Дедлайну для цього немає. У найближчому майбутньому, думаю, ми будемо боротись за чемпіонство, однозначно.

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Якщо хтось думає, що максимум Кривбаса – це єврокубки, то це не так. Я увесь цей час усе будував, Академію, у тому числі, щоб не ставити максимальні цілі? Це неправильно. І мене не зрозуміють усі, хто працює поряд зі мною", - сказав Караманіц.

Нагадаємо, Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом.

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