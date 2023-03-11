Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Сьогодні 08:18 4238 4
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Сьогодні 19:04 5394
Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер, Ліверпуль поступився Борнмуту Забарного: результати 27 туру АПЛ
Сьогодні 18:58 703
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 18:43 362
Чорноморець зіграв внічию з Металістом 1925 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 183
Україна - дев'ята в естафеті Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 16:16 341
Металіст поступився Інгульцю в 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 294
Зоря розібралася з ФК Львів у 17 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 313
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 15:41 585
Минай та Олександрія розписали мирову в 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 222
Прямі трансляції

Президент Кривбаса назвав рівень зарплат у клубі

Сьогодні 20:31 137 0
Костянтин Караманіц розповів, скільки заробляють футболісти в його клубі.
Президент Кривбаса назвав рівень зарплат у клубі
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Найвищу зарплату у Кривбасі отримує боснійський півзахисник Ріфет Капіч.

Про це розповів президент криворізького клубу Костянтин Караманіц в інтерв'ю FOOTBALL MANАGER.

"У нас ринок перекошений. У Туреччині нам пропонували одного футболіста із зарплатнею у 20 тисяч доларів. Нам потрібно було підсилити позицію у команді. Ми з генеральним директором, головою селекційного відділу та Юрієм Вернидубом приїхали, подивилися. І кажемо: "І це 20 тисяч?" Це було навіть не 5 тисяч. Ми не робимо дурниць.

Яка найбільша зарплатня у Кривбасі? Є 8 тисяч доларів. Але це одиниці. Максимальна зарплатня у Капіча. Це тому, що він легіонер, ви ж розумієте. Ми дуже вдячні йому, що він приїхав. На основну команду витрачається приблизно 30% нашого бюджету", – відзначив Караманіц.

Нагадаємо, матч Кривбас - Шахтар в УПЛ розпочнеться на годину раніше.

Коментарі ()
Популярне зараз
16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 16 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 5394
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 5394
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою 4238 4
Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО Коваленко заробив переможний пенальті в матчі з Інтером у Серії А - ВІДЕО 2225
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 2429
Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні Усик прийняв пропозицію Ф'юрі за умови пожертви Україні 9828
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270442
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40975
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10365 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3937
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7013
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3277