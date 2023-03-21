Мірошніченко: Здивований викликом у збірну України

Захисник Олександрії Денис Мірошніченко не очікував отримати виклик у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Виклик справді був неочікуваним. Я вже повертався з останнього матчу додому, а головний тренер Руслан Петрович зателефонував і сказав, що їду в збірну. Було приємно. Це, мабуть, така мрія. Вона здійснилася. Будемо далі працювати, життя покаже.

Це взагалі одна з найкращих збірних. Очікування неймовірні. Як складеться матч дізнаємося тоді, коли він пройде. Чекаємо на позитивний результат. Зіграти на такому красивому стадіоні – велика мрія.

Ротань запитав, чи готовий грати на Вемблі. Трішки посміялися, та й все. Підтримав мене, сказав, що чекає. Я трошки здивований, переповнюють емоції позитивні. Це перший виклик, тому був дуже радий", - зазначив Мірошниченко.