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Мірошніченко: Здивований викликом у збірну України

Сьогодні 12:27 99 0
Футболіст прокоментував виклик у національну команду
Мірошніченко: Здивований викликом у збірну України

Джерело - Чемпіон.

Захисник Олександрії Денис Мірошніченко не очікував отримати виклик у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Виклик справді був неочікуваним. Я вже повертався з останнього матчу додому, а головний тренер Руслан Петрович  зателефонував і сказав, що їду в збірну. Було приємно. Це, мабуть, така мрія. Вона здійснилася. Будемо далі працювати, життя покаже.

Це взагалі одна з найкращих збірних. Очікування неймовірні. Як складеться матч дізнаємося тоді, коли він пройде. Чекаємо на позитивний результат. Зіграти на такому красивому стадіоні – велика мрія.

Ротань запитав, чи готовий грати на Вемблі. Трішки посміялися, та й все. Підтримав мене, сказав, що чекає. Я трошки здивований, переповнюють емоції позитивні. Це перший виклик, тому був дуже радий", - зазначив Мірошниченко.

Нагадаємо, до основного складу гравця Олександрії Руслан Ротань перевів після травми Юхима Коноплі.

У чемпіонаті України Мірошниченко забив три м'ячі та відзначився одним асистом у 17-ти матчах. 

Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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