Мірошніченко: Здивований викликом у збірну України

Джерело - Чемпіон.
Захисник Олександрії Денис Мірошніченко не очікував отримати виклик у збірну України.
Про це розповів сам футболіст.
"Виклик справді був неочікуваним. Я вже повертався з останнього матчу додому, а головний тренер Руслан Петрович зателефонував і сказав, що їду в збірну. Було приємно. Це, мабуть, така мрія. Вона здійснилася. Будемо далі працювати, життя покаже.
Це взагалі одна з найкращих збірних. Очікування неймовірні. Як складеться матч дізнаємося тоді, коли він пройде. Чекаємо на позитивний результат. Зіграти на такому красивому стадіоні – велика мрія.
Ротань запитав, чи готовий грати на Вемблі. Трішки посміялися, та й все. Підтримав мене, сказав, що чекає. Я трошки здивований, переповнюють емоції позитивні. Це перший виклик, тому був дуже радий", - зазначив Мірошниченко.
Нагадаємо, до основного складу гравця Олександрії Руслан Ротань перевів після травми Юхима Коноплі.
У чемпіонаті України Мірошниченко забив три м'ячі та відзначився одним асистом у 17-ти матчах.
Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.