Зубков та Конопля пропустять матч з Англією

Гравці отримали ушкодження

Гравці Шахтаря - півзахисник Олександр Зубков та захисник Юхим Конопля пропустять матч з Англією.

Про це повідомляє УАФ.

Гравці пропустять збір національної команди через ушкодження.

Водночас виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань перевів із раніше оприлюдненого резервного списку національної команди до основного захисника Олександрії Дениса Мірошніченка.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань довикликав двох гравців у збірну України.