Лунін: Усі розуміють, хто такі Англія та Італія

Джерело - Чемпіон.
Збірна України намагатиметься здобути позитивний результат у матчах відбору Євро-2024.
Про це розповів голкіпер українців Андрій Лунін.
"Відчуття хороші. Була велика пауза, довго не бачилися, приємно знову з усіма зустрітися і почати новий збір. Почуваюся добре, працюємо щодня. У нинішньому сезоні грав більше, ніж у минулому, тому і фізично, і психологічно все добре.
Шанси вийти на Євро-2024? Я ніколи не даю жодних прогнозів, з ким би ми не грали. Усі чудово розуміють, хто в нас у суперниках, хто такі Англія та Італія. Матчі будуть складнішими та цікавішими. Будемо намагатися здобути позитивний результат", - відзначив Лунін.
Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.