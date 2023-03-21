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Лунін: Усі розуміють, хто такі Англія та Італія

Сьогодні 08:40 231 0
Андрій Лунін поділився очікуваннями від відбору на Євро-2024
Лунін: Усі розуміють, хто такі Англія та Італія
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Збірна України намагатиметься здобути позитивний результат у матчах відбору Євро-2024.

Про це розповів голкіпер українців Андрій Лунін.

"Відчуття хороші. Була велика пауза, довго не бачилися, приємно знову з усіма зустрітися і почати новий збір. Почуваюся добре, працюємо щодня. У нинішньому сезоні грав більше, ніж у минулому, тому і фізично, і психологічно все добре.

Шанси вийти на Євро-2024? Я ніколи не даю жодних прогнозів, з ким би ми не грали. Усі чудово розуміють, хто в нас у суперниках, хто такі Англія та Італія. Матчі будуть складнішими та цікавішими. Будемо намагатися здобути позитивний результат", - відзначив Лунін.

Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

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