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Судаков: Ротань - єдиний тренер в Україні, який бачить сучасний футбол

Сьогодні 18:47 158 0
Судаков: Ротань - єдиний тренер в Україні, який бачить сучасний футбол

В.о. головного тренера збірної України Руслан Ротань - єдиний наставник в нашій країні, що бачить сучасний футбол.

Про це розповів хавбек Шахтаря Герогій Судаков.

"А хто, як не він? Він досяг результату з молодіжною збірною України. Він показав гарний футбол із цією збірною. Він зробив те, що нікому не вдавалося 10 років. Так, звичайно, можна виділити внесок нашої команди, але все це досягли під його керівництвом".

"Плюс він наразі єдиний тренер в Україні, який бачить цей сучасний футбол, розуміє футболістів. Знову ж таки - це закономірність. Його не просто так взяли, так і мало статися. Я альтернативи на його місце не бачу. Так, чекають на Реброва, але з його призначенням поки що нічого не зрозуміло", - сказав Судаков.

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