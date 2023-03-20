Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 12:58 1319 3
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:41 319
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 18:25 1251
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Сьогодні 13:22 45911
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 12:57 1156
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:54 1849 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:08 275498
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023
Вчора 22:47 9225
Рух звільнив головного тренера
Вчора 18:09 1272
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Вчора 16:58 707
Прямі трансляції

Коноплянка - Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально

Сьогодні 18:02 270 0
Вінгер збірної України приєднався до національної команди з хорошим настроєм
Коноплянка - Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка пожартував щодо свого повернення до розташування збірної України.

Про це повідомляє Бомбардир.

"Малюків контролюємо тут, все нормально. Поспали, добре відновилися", - сказав Коноплянка під час зустрічі з головним тренером команди Русланом Ротанем.

Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Нагадаємо, головний тренер Гарет Саутгейт довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 2164
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 17312
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 9225
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 3231
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 45911
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275498
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28944
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112670
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41675
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26907
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3714
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23662