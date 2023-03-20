Коноплянка - Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально

Вінгер збірної України приєднався до національної команди з хорошим настроєм

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка пожартував щодо свого повернення до розташування збірної України.

Про це повідомляє Бомбардир.

"Малюків контролюємо тут, все нормально. Поспали, добре відновилися", - сказав Коноплянка під час зустрічі з головним тренером команди Русланом Ротанем.

Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Нагадаємо, головний тренер Гарет Саутгейт довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера.