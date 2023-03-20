Коноплянка - Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Краковії Євген Коноплянка пожартував щодо свого повернення до розташування збірної України.
Про це повідомляє Бомбардир.
"Малюків контролюємо тут, все нормально. Поспали, добре відновилися", - сказав Коноплянка під час зустрічі з головним тренером команди Русланом Ротанем.
Раніше виконувач обов'язків головного тренер України Руслан Ротань викликав до збірної 26 гравців.
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.
Нагадаємо, головний тренер Гарет Саутгейт довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера.