Стало відомо, хто коментуватиме матч Англія – Україна у межах відбору на Євро-2024

Коментаторів буде двоє

Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO розкрив імена коментаторів першого матчу національної збірної України у відборі на Євро-2024. Ними стануть Сергій Пейчев та Вадим Скічко, який служить в лавах ЗСУ.

Коментатори працюватимуть у єдиному сигналі MEGOGO та Суспільного Мовлення.

Гра між збірними Англії та України відбудеться вже цієї неділі, 26-го березня. Передматчева студія розпочнеться о 18:00, а сама трансляція події - о 19:00. Ведучими студії стануть Олександра Кучеренко і Роман Бебех. В якості гостей до них доєднаються легендарний футболіст київського Динамо, а нині тренер Олександр Головко, а також відомий співак, шоумен і фанат футболу Фоззі.

Нагадаємо, минулого тижня визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024.

А наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.