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Стало відомо, хто коментуватиме матч Англія – Україна у межах відбору на Євро-2024

Сьогодні 17:22 328 0
Коментаторів буде двоє
Стало відомо, хто коментуватиме матч Англія – Україна у межах відбору на Євро-2024
#Megogo, #Збірна України з футболу

Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO розкрив імена коментаторів першого матчу національної збірної України у відборі на Євро-2024. Ними стануть Сергій Пейчев та Вадим Скічко, який служить в лавах ЗСУ. 

Коментатори працюватимуть у єдиному сигналі MEGOGO та Суспільного Мовлення. 

Гра між збірними Англії та України відбудеться вже цієї неділі, 26-го березня. Передматчева студія розпочнеться о 18:00, а сама трансляція події - о 19:00. Ведучими студії стануть Олександра Кучеренко і Роман Бебех. В якості гостей до них доєднаються легендарний футболіст київського Динамо, а нині тренер Олександр Головко, а також відомий співак, шоумен і фанат футболу Фоззі.

Нагадаємо, минулого тижня визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024.

А наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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