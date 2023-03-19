Матч Динамо - Зоря став для Сидорчука ювілейним

31-річний українець - 10-й гравець Динамо якому це вдалося

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Матч 19-го туру УПЛ проти Зорі (0:1) для півзахисника Динамо Сергія Сидорчука став 200-м за київський клуб в чемпіонатах України.

Про це повідомляє пресслужба киян.

31-річний українець - 10-й гравець Динамо якому це вдалося.

Понад 200 матчів за Динамо в чемпіонатах України також провели Олександр Шовковський, Олег Гусєв, Владислав Ващук, Сергій Ребров, Денис Гармаш, Андрій Несмачний, Андрій Ярмоленко, Валентин Белькевич та Максим Шацьких.

Дивіться: Динамо - Зоря 0:1: огляд матчу