Циганков - найкращий гравець матчу Райо Вальєкано - Жирона

Стала відома оцінка Віктора Циганкова за матч з Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав оцінку 8,4 від порталу WhoScored та 8,7 від Sofascore за матч 26 туру Ла-Ліги проти Райо Вальєкано (2:2).

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Українець оформив дубль, віддав 4 ключові передачі, виграв одну наземну дуель з 3, одну повітряну, 1 раз перехопив м'яч, 1 раз порушив правила, 1 раз порушили правила на ньому, виконав 2 вдалих подачі з 5, точність передач – 81% (35/43).

Нагадаємо, Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі.