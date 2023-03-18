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Циганков - найкращий гравець матчу Райо Вальєкано - Жирона

Сьогодні 21:10 155 0
Стала відома оцінка Віктора Циганкова за матч з Райо Вальєкано
Циганков - найкращий гравець матчу Райо Вальєкано - Жирона
Фото - gettyimages
#Жирона, #Райо Вальєкано, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав оцінку 8,4 від порталу WhoScored та 8,7 від Sofascore за матч 26 туру Ла-Ліги проти Райо Вальєкано (2:2).

Актуально: Райо Вальєкано - Жирона 2:2: огляд матчу

Українець оформив дубль, віддав 4 ключові передачі, виграв одну наземну дуель з 3, одну повітряну, 1 раз перехопив м'яч, 1 раз порушив правила, 1 раз порушили правила на ньому, виконав 2 вдалих подачі з 5, точність передач – 81% (35/43).

Нагадаємо, Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі.

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