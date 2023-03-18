Жирона з дублем Циганкова зіграла внічию з Райо Вальєкано: результати 26 туру Ла-Ліги

Результати 26 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 26-го туру іспанської Ла-Ліги Альмерія вдома зіграла внічию з Кадісом, Райо Вальєкано розписав мирову з Жироною.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

26 тур, 18 березня

Альмерія - Кадіс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Рохер, 1:1 - 90+6 Мелеро (пен)

Райо Вальєкано - Жирона 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 23 Паласон, 1:1 - 29 Циганков, 2:1 - 34 Трехо, 2:0 - 52 Циганков

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та зміг відзначитися дублем.

Сьогодні, 18 березня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі.

19:30 Еспаньйол - Сельта

22:00 Атлетіко - Валенсія