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Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі

Сьогодні 20:45 562 0
Українець забив дебютний м'яч за Жирону
Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі
Фото - gettyimages
#Жирона, #Райо Вальєкано, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков забив два м'ячі у воротах Райо Вальєкано у 26 турі Ла-Ліги

Про це повідомляє OptaJose

Таким чином, він став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Загалом, Циганков - шостий українець, який забивав у Ла-Лізі.

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