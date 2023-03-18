Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Жирони Віктор Циганков забив два м'ячі у воротах Райо Вальєкано у 26 турі Ла-Ліги
Про це повідомляє OptaJose
Таким чином, він став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.
Загалом, Циганков - шостий українець, який забивав у Ла-Лізі.
2 - Viktor Tsygankov del Girona es el sexto jugador ucraniano que marca en la historia de LaLiga y el primero que logra un doblete. Impacto. pic.twitter.com/uzlMbRh53D— OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023