Циганков - перший українець, який відзначився дублем у Ла-Лізі

Українець забив дебютний м'яч за Жирону

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони Віктор Циганков забив два м'ячі у воротах Райо Вальєкано у 26 турі Ла-Ліги

Про це повідомляє OptaJose

Таким чином, він став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Загалом, Циганков - шостий українець, який забивав у Ла-Лізі.