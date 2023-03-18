Костюк і Калініна в оновленому рейтингу WTA встановлять особисті рекорди

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Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк в оновленому (20 березня) рейтингу WTA покращать власні позиції.

Калініна підніметься на 28-му сходинку, а Костюк - на 39-ту, що стане особистим рекордом у світовому рейтингу для обох. Попри поразку в першому колі WTA Indian Wells Open Марта Костюк вдруге поспіль покращить свої позиції.

У чинному рейтингу Калініна - на 29-му місці, а Костюк - на 40-му.

Нагадаємо, Марта Костюк, яка на початку березня виграла свій перший турнір WTA, потрапила до складу збірної України на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Чехії.