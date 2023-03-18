Мессі покинув тренування ПСЖ через м'язовий дискомфорт

Участь Мессі у найближчому матчі з Ренном - під питанням

Джерело - Get French Football News.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не покидав тренування парижан через незадоволення тренувальним процесом.

Про це повідомляє GFFN.

Причиною передчасного завершення тренування для аргентинця став м'язовий дискомфорт. Його участь у найближчому матчі з Ренном - під питанням.

Інформацію про проблеми зі приводним м'язом також підтвердив Хорхе Мессі, батько 7-разового володаря Золотого м'яча.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий задовольнити вимогу Ліонеля Мессі щодо нового контракту.