Головне
Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ
Вчора 13:20 2848
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 12:17 3055
Краще не стане: муки Мудрика в Челсі та чому все йде не так
Сьогодні 11:55 265
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда
Сьогодні 08:30 620
Жіноча збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи
Вчора 22:48 701 1
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 21:50 9386
Шахтар заробив 43 млн євро у єврокубках
Вчора 21:40 2660
Зубков та Конопля пропустять матч з Англією
Вчора 19:58 517
Визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024
Вчора 15:57 639
Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК
Вчора 15:18 851
Прямі трансляції

Мессі покинув тренування ПСЖ через м'язовий дискомфорт

Сьогодні 12:49 79 0
Участь Мессі у найближчому матчі з Ренном - під питанням
Мессі покинув тренування ПСЖ через м'язовий дискомфорт
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Ренн

Джерело - Get French Football News.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не покидав тренування парижан через незадоволення тренувальним процесом.

Про це повідомляє GFFN.

Причиною передчасного завершення тренування для аргентинця став м'язовий дискомфорт. Його участь у найближчому матчі з Ренном - під питанням.

Інформацію про проблеми зі приводним м'язом також підтвердив Хорхе Мессі, батько 7-разового володаря Золотого м'яча.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий задовольнити вимогу Ліонеля Мессі щодо нового контракту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 3055
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9386
Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз 3146 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 4660
Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: як це було Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: як це було 4158
24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 7032
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13751 6
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108672
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 67861
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3368
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26818
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6060