Мессі завчасно покинув тренування ПСЖ

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі завчасно покинув тренування команди у вівторок.

Про це повідомляє журналіст Адріен Грен’є з посиланням на Djamel.

За даними джерела, 35-річний аргентинець був незадоволений процесом тренування.

Відзначається, що йому не сподобалася вправа 2 на 2, яку запропонував Крістоф Галтьє. Тренер намагався переконати Мессі продовжити заняття, але він поїхав додому.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий задовольнити вимогу Ліонеля Мессі щодо нового контракту.