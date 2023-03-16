ПСЖ не готовий задовольнити фінансові вимоги Мессі

Мессі може покинути ПСЖ

ПСЖ не готовий задовольнити вимогу Ліонеля Мессі щодо нового контракту.

Про це повідомляє RMC Sport.

Раніше Ліонель відкинув першу пропозицію ПСЖ про продовження контракту, який спливає вже наприкінці сезону.

Мессі хоче отримувати приблизно стільки ж, скільки і Кіліан Мбаппе, на що не готові йти в клубі. ПСЖ навпаки прагне зменшити зарплатну відомість, оскільки їм уже дісталося від УЄФА за недотримання феєр-плей.

Також у ПСЖ є певна кількість прихильників того, що Мессі не варто продовжувати. Неймар не збирається йти, а керівництво не хоче продовжувати виступати з трійкою Мессі – Неймар – Мбаппе.

Цього сезону Мессі провів за ПСЖ 31 матч, забив 18 голів і віддав 17 гольових передач.

З'явлался інформація, що Аль-Хілаль може задовольнити фінансові умови Ліонеля Мессі.