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Петраков: Мхітарян відмовився повертатися до збірної Вірменії

Сьогодні 17:14 215 0
Олександр Петраков прокоментував переговори з Генріхом Мхітаряном
Петраков: Мхітарян відмовився повертатися до збірної Вірменії
#Генріх Мхітарян, #Олександр Петраков

Джерело - radar.am.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков намагався повернути до збірної півзахисника Інтера Генріха Мхітаряна.

Про це розповів сам український фахівець.

"З першого дня свого прибуття до Вірменії я намагався особисто зв‘язатися з Генріхом Мхітаряном. Спочатку не виходило, потім я зацікавився ним у його колишніх одноклубників по Шахтарю, Пятовим, Степаненком.

Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

З різних джерел мені повідомили, що Генріх не хоче і дотримуватиметься свого рішення. Я попросив свого помічника Романа Березовського зв'язатися з ним та зрозуміти його позицію, але Мхітарян також сказав Березовському, що він уже ухвалив рішення.

Я був готовий поїхати до Мілана і поговорити з ним, але він відмовився. Рішення Мхітаряна слід поважати. Він винятковий футболіст", - сказав Петраков.

Мхітарян завершив виступи у збірній у березні минулого року. На його рахунку 95 матчів за національну команду.

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.

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