Петраков: Мхітарян відмовився повертатися до збірної Вірменії

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков намагався повернути до збірної півзахисника Інтера Генріха Мхітаряна.

Про це розповів сам український фахівець.

"З першого дня свого прибуття до Вірменії я намагався особисто зв‘язатися з Генріхом Мхітаряном. Спочатку не виходило, потім я зацікавився ним у його колишніх одноклубників по Шахтарю, Пятовим, Степаненком.

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З різних джерел мені повідомили, що Генріх не хоче і дотримуватиметься свого рішення. Я попросив свого помічника Романа Березовського зв'язатися з ним та зрозуміти його позицію, але Мхітарян також сказав Березовському, що він уже ухвалив рішення.

Я був готовий поїхати до Мілана і поговорити з ним, але він відмовився. Рішення Мхітаряна слід поважати. Він винятковий футболіст", - сказав Петраков.

Мхітарян завершив виступи у збірній у березні минулого року. На його рахунку 95 матчів за національну команду.