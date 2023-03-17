Петраков: Футбол не повинен політизуватися

Матч між командами Туреччини та Вірменії не повинен бути політизований через складні відносини обох країн.

Про це розповів наставник вірменів Олександр Петраков.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

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Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", - відзначив Петраков.