Головне
Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ
Сьогодні 13:20 1975
Визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 15:57 350
Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК
Сьогодні 15:18 528
Металіст та Олександрія не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 285
Ювентус зіграє зі Спортінгом, МЮ - з Севільєю: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ
Сьогодні 14:16 624
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 13:37 632 2
Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: як це було
Сьогодні 13:20 3749
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 11:20 67251
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:01 46745 5
Зінченко отримав середню оцінку за матч Арсенал - Спортінг
Сьогодні 09:17 537
Прямі трансляції

Петраков: Футбол не повинен політизуватися

Сьогодні 16:37 727 1
Олександр Петраков прокоментував майбутній матч з Туреччиною.
Петраков: Футбол не повинен політизуватися
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Матч між командами Туреччини та Вірменії не повинен бути політизований через складні відносини обох країн.

Про це розповів наставник вірменів Олександр Петраков.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", - відзначив Петраков.

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 46745 5
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 67251
Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля 4890
24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 6541
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 8559
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи 12152 1
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31168 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24532
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22278
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34368
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17142
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44482