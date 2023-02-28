Президент французької Федерації футболу подав у відставку

На його місце пророкують Платіні

Президент Французької федерації футболу Ноель Ле Гре подав у відставку зі своєї посади.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Таке рішення було ухвалене після низки скандальних історій, останньою з яких є образа Зінедіна Зідана, яку Ле Гре дозволив собі в публічному просторі. Після цього виконавчий комітет Федерації футболу Франції усунув президента Ноеля Ле Гре від виконання обов'язків до публікації аудиторського звіту.

Ноель Ле Гре очолював французьку федерацію з 2011-го року. Його нинішня каденція – уже четверта за ліком, вона повинна була тривати до 2024-го року.

Відзначимо, що ЗМІ пророкують на посаду Ноеля Ле Гре Мішеля Платіні, який раніше очолював УЄФА.

Також додамо, що Ноель Ле Гре зберіг свою посаду у паризькому офісі ФІФА на прохання президента організації Джані Інфантіно.