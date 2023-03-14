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Платіні: Не повернуся у Федерацію футболу Франції

Сьогодні 11:10 179 0
Мішель Платіні прокоментував своє можливе повернення у футбол
Платіні: Не повернуся у Федерацію футболу Франції
#Платіні

Джерело - tribuna.com.

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні не буде очолювати Федерацію футболу Франції після відставки Ноеля Ле Гре.

Про це заявив ексфункціонер у коментарі RMC Sport.

"У липні я заявив, що більше ніколи не повернуся у футбольні структури. Федерація футболу Франції є частиною футбольних органів. Тому не повернуся ні у футбол, ні у Федерацію футболу Франції.

Я був віцепрезидентом французької федерації 30 років, зробив усе від себе залежне. Цього з мене досить.

Але моя історія може не закінчитися. У футболі можуть бути інші речі, які потрібно зробити, не знаю. Мене не цікавить посада президента Ювентуса. Я вже був віцепрезидентом Нансі, віцепрезидентом Федерації футболу Франції, президентом УЄФА, віцепрезидентом ФІФА, я вже робив усе це.

Клубним тренером не хочу бути. Реал мене запрошував, коли я очолював збірну Франції (з 1988 по 1992 рік - прим.), але відмовив їм.

Сьогодні життя, яке веду, мені надзвичайно подобається. Не маю потреби повертатися у футбол. Чому я б хотів цього?" - сказав Платіні.

Раніше Блаттера та Платіні виправдали у справі про шахрайство

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