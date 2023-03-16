Збірна Англії назвала заявку на матч з Україною

Матч відбудеться 26 березня на Вемблі

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив заявку команди на стартові матчі відбору Євро-2024 проти Італії (23 березня) та України (26 березня).

Про це повідомляє BBC.

Актуально: Визначився транслятор матчу Англія - Україна

На ці матчі викликано 25 футболістів:

Воротарі: Пікфорд (Евертон), Поуп (Ньюкасл), Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Чілвелл (Челсі), Дайєр (Тоттенхем), Гуехі (Крістал Пелас), Джеймс (Челсі), Магвайр (МЮ), Шоу (МЮ), Стоунз (Манчестер Сіті), Тріпп'єр (Ньюкасл), Вокер (Манчестер Сіті).

Хавбеки: Беллінгем (Боруссія Д), Галлахер (Челсі), Хендерсон (Ліверпуль), Фоден (Манчестер Сіті), Меддісон (Лестер), Маунт (Челсі), Філіпс (Манчестер Сіті), Райс (Вест Хем), Сака (Арсен), Гріліш (Манчестер Сіті).

Форварди: Кейн (Тоттенхем), Рашфорд (МЮ), Тоні (Брентфорд).

Україна та Англія востаннє між собою грали у чвертьфіналі Євро-2020, де команда Саутгейта перемогла 4:0.

Нагадаємо, національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії.