Визначився транслятор матчу Англія - Україна

Став відомий транслятор матчу

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна будуть транслювати Суспільне та MEGOGO.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вказано, що гра транслюватиметься загальнодоступними регіональними каналами Суспільного. Права на цифрове мовлення отримає платформа MEGOGO.

Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УЄФА для організації аналітичної студії - до та після гри.

Рік тому УАФ та УЄФА домовилися про безплатні права на трансляцію стикових матчів збірної влітку 2022 року. Оскільки воєнна ситуація у країні не змінилася, ці домовленості діють і на період початку кваліфікації Євро-2024.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Перший матч відбору Євро-2024, проти Англії, відбудеться 26 березня на Вемблі. Всі квитки на матч вже продано.

Раніше Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Англії.