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Мбаппе — найкращий гравець лютого у Лізі 1

Сьогодні 16:43 91 0
Став відомий гравець місяця у чемпіонаті Франції
Мбаппе — найкращий гравець лютого у Лізі 1
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем лютого у Лізі 1.

Про це повідомляє Ligue 1 Uber Eats.

  Дивіться: Мудрик швидший за Мбаппе: партнер дотепно похвалив українця на клубному шоу Челсі - ВІДЕО

Окрім форварда ПСЖ на нагороду претендував захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо та нападник Реймса Фоларін Балогун.

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