Мбаппе — найкращий гравець лютого у Лізі 1

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем лютого у Лізі 1.
Про це повідомляє Ligue 1 Uber Eats.
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Окрім форварда ПСЖ на нагороду претендував захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо та нападник Реймса Фоларін Балогун.
4 buts ⚽⚽⚽⚽— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 16, 2023
1 passe décisive 👟
🏆 @KMbappe est le lauréat Trophée @UNFP du joueur du mois de février 🔥 ! @EA_FIFA_France #FIFA23 #POTM #TrophéesUNFP #AD pic.twitter.com/qjQi6Svt79
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