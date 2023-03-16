Мудрик швидший за Мбаппе: партнер дотепно похвалив українця на клубному шоу Челсі - ВІДЕО

Одноклубники з гумором, але гідно оцінили вміння Михайла

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став учасником у шоу клубного ютуб-каналу Челсі "Club House". Разом із ним до студії завітали Бенуа Бадіяшіль, Карні Чуквуемека та Веслі Фофана.

Останній дуже високо оцінив швидкісні дані Мудрика. Француз підтвердив, що Михайло є найшвидшим футболістом, із яким йому доводилося грати.

"А Мбаппе? Без шансів", - додав Фофана.

Залишається лише здогадуватися, чи це була іронія з боку земляка знаменитого нападника ПСЖ, чи він дійсно так вважає.

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Додамо, що в останній грі проти Лестера Мудрик відзначився своєю першою результативною дією за Челсі. Втім, фани клубу в соцмережах досить суперечливо оцінили виступ українського атакувального гравця.

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