Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн

Джерело - Чемпіон.
Визначилися нові трансферні ціни на гравців АПЛ.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Найдорожчим українцем на порталі лишився вінгер Челсі Михайло Мудрик. У грудні 2022-го його оцінили в 40 млн, після оновлення тепер він вартує 60 млн євро.
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Гравець Арсенала Олександр Зінченко став дорожчим на 8 млн євро, тепер його вартість 40 млн.
Віталій Миколенко з Евертона отримав плюс 4 млн євро, тепер його оцінюють у 22 млн.
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Захисник Борнмута Ілля Забарний подорожчав на 3 млн, тепер вартує 18 млн.