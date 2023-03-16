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Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн

Сьогодні 15:58 1253 1
Transfermarkt оновив ціни для гравців АПЛ
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Визначилися нові трансферні ціни на гравців АПЛ.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Найдорожчим українцем на порталі лишився вінгер Челсі Михайло Мудрик. У грудні 2022-го його оцінили в 40 млн, після оновлення тепер він вартує 60 млн євро.

  Дивіться: Мудрик швидший за Мбаппе: партнер дотепно похвалив українця на клубному шоу Челсі - ВІДЕО

Гравець Арсенала Олександр Зінченко став дорожчим на 8 млн євро, тепер його вартість 40 млн.

Віталій Миколенко з Евертона отримав плюс 4 млн євро, тепер його оцінюють у 22 млн.

  Читайте: Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення

Захисник Борнмута Ілля Забарний подорожчав на 3 млн, тепер вартує 18 млн.

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