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Визначилися претенденти на звання на найкращого гравця тижня в ЛЧ

Сьогодні 12:41 147 0
Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА
Визначилися претенденти на звання на найкращого гравця тижня в ЛЧ
Фото: AFP
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повдіомляє УЄФА

До списку увійшли Ерлінг Голанд, який забив 5 голів у ворота РБ Лейпцига, Карім Бензема, який приніс перемогу над Ліверпулем, Хакан Чалханоглу, який допоміг Інтеру пройти Порту та Віктор Осімхен, що зробив дубль у матчі з Айнтрахтом.

Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

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