Визначилися претенденти на звання на найкращого гравця тижня в ЛЧ

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повдіомляє УЄФА

До списку увійшли Ерлінг Голанд, який забив 5 голів у ворота РБ Лейпцига, Карім Бензема, який приніс перемогу над Ліверпулем, Хакан Чалханоглу, який допоміг Інтеру пройти Порту та Віктор Осімхен, що зробив дубль у матчі з Айнтрахтом.

Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Who gets your vote? 🗳️@PlayStationEU | #UCLPOTW