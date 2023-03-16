Визначилися претенденти на звання на найкращого гравця тижня в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повдіомляє УЄФА
До списку увійшли Ерлінг Голанд, який забив 5 голів у ворота РБ Лейпцига, Карім Бензема, який приніс перемогу над Ліверпулем, Хакан Чалханоглу, який допоміг Інтеру пройти Порту та Віктор Осімхен, що зробив дубль у матчі з Айнтрахтом.
Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Who gets your vote? 🗳️@PlayStationEU | #UCLPOTW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023