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Порту - Інтер 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:59 116 0
Інтер вийшов до чвертьфіналу ЛЧ
Порту - Інтер 0:0: огляд матчу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Порту зіграв внічию з Інтером у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

За сумою двох матчів (1:0) Інтер вийшов до чвертьфіналу.

Ліга чемпіонів 2022/23
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

Порту (Португалія) - Інтер (Італія) 0:0 (перший матч - 0:1)

Порту: Діогу Кошта, Пепе Акіно, Кардозу, Маркано, Санусі (Венделл 85), Еустакіо (Франко 70), Груїч, Урібе (Намазо 85), Таремі, Еванілсон (Тоні Мартінес 70), Галено

Інтер: Онана, Дарміан (Шкріньяр 80), Ачербі, А. Бастоні (Де Фрай 74), Думфріз, Барелла (Брозовіч 80), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Д'Амброзіо 70), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартінес

Попередження: Пепе 79 - Дарміан 33, Джеко 69

Вилучення: Пепе, 90+7.

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