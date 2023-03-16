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Анчелотті: Хочу зіграти з Міланом у фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:55 201 0
Тренера Реала прокоментував перемогу над Ліверпулем
Анчелотті: Хочу зіграти з Міланом у фіналі Ліги чемпіонів
#Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - AS.

Мадридський Реал виконав завдання у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (1:0).

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Вважаю, ми добре зіграли, впоралися із завданням. Не захищалися низьким блоком, намагалися добре розпоряджатися м’ячем. У нас були моменти, ми були надійними в обороні. Це та гра, якої ми хотіли. Високий пресинг дорого вартував Ліверпулю. Але Модрич та Кроос дуже добре справляються з такою грою. Вони дуже добре виводять м’яч через простір позаду".

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"Команда була в порядку, заміни провели заради замін. Хотів замінами сповільнити гру наприкінці матчу. Ми добре провели кожну хвилину гри, завжди були зосередженими, не ризикували. Радий проходу далі. Хочу зіграти з Міланом у фіналі, а не у чвертьфіналі", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Томас Тухель входить у шорт-лист Реала на випадок припинення співпраці з головним тренером Карло Анчелотті

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