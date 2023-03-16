Анчелотті: Хочу зіграти з Міланом у фіналі Ліги чемпіонів

Мадридський Реал виконав завдання у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (1:0).

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Вважаю, ми добре зіграли, впоралися із завданням. Не захищалися низьким блоком, намагалися добре розпоряджатися м’ячем. У нас були моменти, ми були надійними в обороні. Це та гра, якої ми хотіли. Високий пресинг дорого вартував Ліверпулю. Але Модрич та Кроос дуже добре справляються з такою грою. Вони дуже добре виводять м’яч через простір позаду".