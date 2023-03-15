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Тухель - кандидат на заміну Анчелотті в Реала

Сьогодні 12:22 126 0
Німецький фахівець вже вивчає іспанську мову
Тухель - кандидат на заміну Анчелотті в Реала
#Реал Мадрид, #Томас Тухель, #Карло Анчелотті

Джерело - Bild.

Томас Тухель входить у шорт-лист Реала на випадок припинення співпраці з головним тренером Карло Анчелотті.

Про це про це повідомляє Bild.

Німецький фахівець вже вивчає іспанську мову. Тухель розпочав інтенсивні заняття у вересні, коли був звільнений з Челсі.

Він давно бажає спробувати свої сили в Ла-Лізі, йому також була б цікава робота в Атлетіко та Барселоні.

Анчелотті може покинути свою посаду наприкінці сезону, якщо не здобуде трофеїв. Його готова запросити збірна Бразилії, яку тимчасово очолив Рамон Менезес.

Нагадаємо, Інтер та Рома можуть розглянути кандидатуру Томаса Тухеля у випадку, якщо влітку клуби втратять своїх нинішніх головних тренерів.

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