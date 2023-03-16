Арсенал - Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє зі Спортінгом.
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Матч відбудеться у четвер, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
В Україні дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на Volia TV та медіасервісі Megogo.
Нагадаємо, що у першому матчі в 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал зіграв внічию зі Спортінгом (2:2).
Відзначимо, за підсумками матчу з Борнмутом (3:2) захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.