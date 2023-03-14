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Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030

Сьогодні 20:09 358 0
Україна не встигне підготуватися до мундіалю через війну
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030

Джерело - Чемпіон.

Україна втратила місце у спільній з Іспанією та Португалією заявці на проведення чемпіонату світу 2030 з футболу.

Марокко замінило Україну в заявці з Іспанією та Португалією на господаря ЧС-2030, інформує журналіст Роб Харріс.

Схоже, організаторами зроблено висновок, що Україна не встигне підготуватися до мундіалю через війну, яку розв'язала рф на території України. Крім того, президент УАФ Андрій Павелко має проблеми із законом і підозрюється у корупційних схемах.

Марокко зазнало невдачі із заявкою на ЧС-2026. Країні потрібно 16 млрд доларів на нову інфраструктуру, але спільна заявка з Іспанією та потреби скорочують потреби у будівництві. Однак ФІФА знизила рейтинг Марокко у звітах про інспекції.

На право проведення ЧС-2030 будуть подані такі 3 спільні заявки:

Іспанія, Португалія, Марокко

Єгипет, Греція, Саудівська Аравія

Уругвай, Аргентина, Чилі, Парагвай

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