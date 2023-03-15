Вернидуб: Зеленський для мене – це президент з великої літери

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб оцінив роботу президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів сам фахівець.

"- Зараз ви тренуєте команду з міста, де народився президент Зеленський.

- Для мене це президент з великої літери "П". Я не боюся цієї думки, що б хтось не говорив. Якби був попередній президент, то не знаю, що було б з країною. Думаю, що його вже б не було в Україні.

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І чинний президент, що б вони не говорили, залишився і продовжує працювати до сьогодні. Я дуже радий, що у нас зараз є такий президент", - відзначив Вернидуб.