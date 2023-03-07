Усик: Зеленський - єдиний президент, який не кинув свій народ

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) оцінив роботу президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю Гарі Невіллу.

"Я знайомий з ним особисто. Я не один раз з ним спілкувався. Він створив дуже круту групу, яка смішила всіх, він знімав фільми, він робив багато тієї роботи, яку показують по ТБ.

У моєму розумінні, президент – це менеджер. Те, що він створив ту працю, в якій працював – він зараз її переклав в іншому напрямку і він працює в тисячі разів крутіше, ніж всі ті політики, які є в нас в країні чи ті президенти, які були в нас до цього.

Він мені подобається, тому що він єдиний президент, який просто взяв і не кинув свій народ, а залишився з народом, у мене аж мурашки зараз, і народ це побачив і встав проти ворога.

Наші діти були в одному дитсадку, в одній школі вчилися, у них між собою була якась сутичка, але вони потоваришували – через бійку вони почали бути друзями.

Багато людей скаже про мене: "Ой, там він запливає, якось підлизується" – мені не треба цього робити, тому що я не залежу ні від президента, ні від кого, я сам собі заробляю і працюю сам на себе", - сказав Усик.