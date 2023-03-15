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Павелко подав клопотання про передачу справи проти заводу штучної трави

Сьогодні 13:23 217 0
Відповідна ініціатива продиктована вимогами чинного законодавства України
Павелко подав клопотання про передачу справи проти заводу штучної трави
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - dsnews.ua.

Президент УАФ Андрій Павелко ініціював передачу справи за фактом будівництва заводу із виготовлення штучної трави до НАБУ.

Про це повідомив адвокат асоціації Денис Бугай

Відповідна ініціатива продиктована вимогами чинного законодавства України.

"Події, які зараз слідчі Нацполіції розслідують у справі будівництва заводу з виробництва штучної футбольної трави, мали місце в той період, коли Андрій Павелко був народним депутатом України. Відповідно, за законом, підслідність у цьому проваджені має бути визначена за НАБУ".

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"Якщо прокурорам та Нацполіції нема чого приховувати, якщо вони упевнені в обґрунтованості своїх доводів, якщо опираються на якісь нововідкриті обставини, то думаю, вони повинні всіляко вітати таку ініціативу. А задовольнити це клопотання їх фактично зобов‘язує закон", - сказав Бугай.

Напередодні Українська асоціація футболу відреагувала на інформацію про відсторонення Андрія Павелка з посади УАФ.

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