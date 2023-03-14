Суд відсторонив Юрія Запісоцького від посади генерального секретаря УАФ

Печерський районний суд ухвалив рішення про відсторонення Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря Громадської спілки "Українська асоціація футболу".

Термін відсторонення – до 13-го травня 2023-го року.

Павелко і Запісоцький проходять у кримінальній справі щодо розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів. Ще в листопаді президенту та генсеку УАФ було обрано запобіжний захід у цій справі: арешт або застава. Майже одразу УАФ "Маркетинг" сплатили заставу за обох у розмірі майже 20 млн грн.

Відзначимо, що 17-го лютого суд задовольнив клопотання про відсторонення Запісоцького від посади генерального секретаря УАФ. Тоді та ухвала так і не набрала законної сили, оскільки сторона захисту подала апеляцію. Та вже 14-го березня Печерський районний суд ухвалив відсторонити Запісоцького до 13-го травня.

Раніше УАФ спростувала відсторонення Павелка.