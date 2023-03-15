18 тур УПЛ проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні фанатів

Заплановано масштабний збір коштів

Джерело - УПЛ.

18-й тур чемпіонату України буде проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"Ми хочемо вкотре наголосити, що всі ми - члени однієї великої української футбольної сім’ї, а сім’ю, як відомо, не полишають у біді. Українська Прем’єр-Ліга спільно з фондом "Трибуна Героїв" ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів, які у мирному житті були членами фанатського руху українських клубів".

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"Футбольна родина, кожен вболівальник і футболіст, кожен працівник клубів, кожен футбольний журналіст не забувають і шанують пам’ять своїх найкращих синів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої Держави. Наша футбольна родина завжди поруч, щоб втішити та полегшити біль втрати рідним полеглих Героїв".

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"Саме тому УПЛ започатковує нову традицію - проведення "Туру пам’яті", в рамках якого заплановано масштабний збір коштів, церемонії вшанування полеглих Героїв та відвідини матчів сім’ями загиблих воїнів. Першим "Туром пам’яті" буде 18-й тур VBET Ліги Всі матчі розпочнуться з хвилини мовчання на честь більш ніж 160 футбольних фанатів, що повернулися з війни "на щиті".

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