Футболісти Динамо вшанували загиблого фаната

Гравці київського Динамо після поразки від Ренна в Лізі Європи (0:1) разом з уболівальниками вшанували пам'ять загиблого фаната клубу Максима Яловцова.

The Dynamo players came over following the game and also got a photo with the banner in tribute to Maksym ‘Regbist’ Yalovtsov 🇺🇦🕯️🪖 https://t.co/fdVF5y2SWt pic.twitter.com/wz7UUmoM6r