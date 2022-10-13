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Футболісти Динамо вшанували загиблого фаната

Вчора 22:15 Андрій Твердохліб 216 0
Футболісти Динамо вшанували загиблого фаната

Джерело - Чемпіон.

Гравці київського Динамо після поразки від Ренна в Лізі Європи (0:1) разом з уболівальниками вшанували пам'ять загиблого фаната клубу Максима Яловцова.

Один із лідерів фанатського руху Динамо загинув, захищаючи українську землю від російської орди на початку жовтня.

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