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Володимир Кличко: Розстріл військовополоненого символізує російське варварство

Сьогодні 19:55 311 0
Володимир Кличко: Розстріл військовополоненого символізує російське варварство
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Росії доведеться відповідати перед людством, оскільки вона атакує його гідність.

Про це сказав колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

"Росія щодня перевершує себе в жахливих речах. Вона не поважає ніякі принципи, не цінує нічого. Росія втратила свою душу. 

Постать цього в’язня війни більше ніколи мене не покине. Його застрелили з близької відстані за фразу: "Слава Україні". Слава цьому герою, який символізує міць України. 

Його вбивство символізує російське варварство. Сьогодні ми всі такі, як цей український герой. Ми сміливі борці за свободу. 

Ці нестерпні кадри додані в бібліотеку жахів до кадрів з Бучі. Вони підкреслюють аморальність Росії та зла. Вони також підкреслюють правильність нашої боротьби, загострюють нашу жагу битися. 

Ці кадри – це сором. Вони є доказом воєнного злочину. Ще одного. 

Росії доведеться відповідати перед людством, оскільки вона атакує його гідність. Після варварства настане правосуддя. Для цього героя. Для Бучі. Для України. Для людства. Слава Україні", - сказав Кличко.

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Тимофій Шадура.

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