Головне
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:58 929
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Сьогодні 10:34 222
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів
Сьогодні 09:44 925
Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор
Сьогодні 08:48 277
Гол Філіппова допоміг Ризі виграти Деррі Сіті в Лізі конференій
Вчора 23:51 298
Надаль знявся з Вімблдону
Вчора 21:49 599
Красніков назвав умови переходу у Дніпро-1
Вчора 13:25 673
Україна здобула перше золото юніорського чемпіонату Європи з плавання
Вчора 09:11 491
У XI Всесвітніх Іграх візьме участь 102 українських спортсмени
Вчора 08:18 1045
Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні
06.07.2022 15:56 637
Прямі трансляції

Блаттера та Платіні виправдали у справі про шахрайство

Сьогодні 13:13 346 0
Прокуратура просила для функціонерів 18 місяців умовного терміну.
Блаттера та Платіні виправдали у справі про шахрайство
Фото - GETTY IMAGES
#ФІФА, #Блаттер, #Платіні, #УЄФА

Джерело - football.ua.

Колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та ексглаву УЄФА Мішеля Платіні виправдано у швейцарському суді у справі про шахрайство.

Про це повідомляє Reuters.

Обох функціонерів звинувачували у шахрайстві, недобросовісному управлінні, зловживанні довірою та підробці цінних паперів. Їм загрожувало до п'яти років ув'язнення, але потім стало відомо, що прокуратура запросила для них 18 місяців умовного терміну.

Суд розглядав епізод із платежем у розмірі 2 млн швейцарських франків, організованим Блаттером для Платіні у 2011 році. Генеральна прокуратура вважала, що платіж було здійснено без законних підстав і це завдало шкоди ФІФА. Водночас Блаттер і Платіні стверджували, що платіж був узгоджений як оплата роботи Платіні в ролі консультанта з 1998 по 2002 рік.

Сьогодні, 8 липня, швейцарський суд виніс виправдувальний вердикт щодо Блаттера та Платіні.

Раніше Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів 925
Лінекер - про відставку Джонсона: Призначте Еллардайса до кінця сезону Лінекер - про відставку Джонсона: Призначте Еллардайса до кінця сезону 639
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО 1550
Ломаченко готовий відновити кар'єру Ломаченко готовий відновити кар'єру 827
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО 1237
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 929
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18120
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17749
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5746 7
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5514
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7322
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35702