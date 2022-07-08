Блаттера та Платіні виправдали у справі про шахрайство

Прокуратура просила для функціонерів 18 місяців умовного терміну.

Колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та ексглаву УЄФА Мішеля Платіні виправдано у швейцарському суді у справі про шахрайство.

Про це повідомляє Reuters.

Обох функціонерів звинувачували у шахрайстві, недобросовісному управлінні, зловживанні довірою та підробці цінних паперів. Їм загрожувало до п'яти років ув'язнення, але потім стало відомо, що прокуратура запросила для них 18 місяців умовного терміну.

Суд розглядав епізод із платежем у розмірі 2 млн швейцарських франків, організованим Блаттером для Платіні у 2011 році. Генеральна прокуратура вважала, що платіж було здійснено без законних підстав і це завдало шкоди ФІФА. Водночас Блаттер і Платіні стверджували, що платіж був узгоджений як оплата роботи Платіні в ролі консультанта з 1998 по 2002 рік.

Сьогодні, 8 липня, швейцарський суд виніс виправдувальний вердикт щодо Блаттера та Платіні.

Раніше Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно.