Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Вчора 08:18 5644 6
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 65
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 138
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 212
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 789
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1227
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8253
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Сьогодні 10:24 1907
Марченко програв Перу у півфіналі турніру у Мексиці
Сьогодні 08:55 230
СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня
Сьогодні 08:08 639
Прямі трансляції

Шахтар оголосив про припинення співпраці з титульним партнером Parimatch

Сьогодні 11:57 173 0
Шахтар оголосив про припинення співпраці з титульним партнером Parimatch
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар припинив співпрацю зі своїм титульним партнером компанією Parimatch.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"У зв’язку з оприлюдненням Указу Президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", Шахтар заявляє про припинення співпраці із титульним партнером клубу компанією Parimatch", - йдеться у клубному повідомленні.

РНБО наклала санкції на Паріматч та ще 281 компанію. У ПМ не розуміють, за що.

Коментарі ()
Популярне зараз
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 2668
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8253
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2581
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 13698
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 2651
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 4933
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5952
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7022
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22106
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40994
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31023 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107176