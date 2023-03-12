Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар припинив співпрацю зі своїм титульним партнером компанією Parimatch.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"У зв’язку з оприлюдненням Указу Президента України № 145/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", Шахтар заявляє про припинення співпраці із титульним партнером клубу компанією Parimatch", - йдеться у клубному повідомленні.

РНБО наклала санкції на Паріматч та ще 281 компанію. У ПМ не розуміють, за що.