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Арсенал - Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 06:30 74 0
Матч відбудеться у четвер, 16 березня
Арсенал - Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи
#Олександр Зінченко, #Спортінг, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал Олександра Зінченка вдома зіграє зі Спортінгом.

Підключитися до Мегого

Матч відбудеться у четвер, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

В Україні дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на Volia та медіасервісі Megogo.

Нагадаємо, що у першому матчі в 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал зіграв внічию зі Спортінгом (2:2).

Відзначимо, за підсумками матчу з Борнмутом (3:2) захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.

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