Бондаренко: Шахтар показав характер і бійцівські якості

Шахтар показав характер у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Артем Бондаренко.

"Матч видався дуже-дуже складним. Вийшло так, що ми навіть могли виграти й втратили перемогу на останніх хвилинах. Важко щось казати, бо ще гра попереду. Все вирішиться там.

Найголовніше було — виграти. Ще 90 хвилин попереду, тому шанси не змінилися. Будемо намагатись виправити ситуацію і виправити гру.

Актуально: Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу

Вся гра була дуже складною. Думаю, всі це бачили. Ми витратили всі сили, бились. Маємо такий результат — нічия. Їдемо з таким результатом.

Шахтар показав характер і бійцівські якості. Попри таку неоднозначну гру, змогли втримати нічию і могли виграти. Повернуться дискваліфіковані гравці. Сподіваюсь, нам буде набагато легше", - відзначив Бондаренко.