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Бондаренко: Шахтар показав характер і бійцівські якості

Сьогодні 15:37 241 0
Артем Бондаренко прокоментував нічию з Феєнордом
Бондаренко: Шахтар показав характер і бійцівські якості
#Феєнорд, #Шахтар, #Артем Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Шахтар показав характер у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Артем Бондаренко.

"Матч видався дуже-дуже складним. Вийшло так, що ми навіть могли виграти й втратили перемогу на останніх хвилинах. Важко щось казати, бо ще гра попереду. Все вирішиться там.

Найголовніше було — виграти. Ще 90 хвилин попереду, тому шанси не змінилися. Будемо намагатись виправити ситуацію і виправити гру.

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Вся гра була дуже складною. Думаю, всі це бачили. Ми витратили всі сили, бились. Маємо такий результат — нічия. Їдемо з таким результатом.

Шахтар показав характер і бійцівські якості. Попри таку неоднозначну гру, змогли втримати нічию і могли виграти. Повернуться дискваліфіковані гравці. Сподіваюсь, нам буде набагато легше", - відзначив Бондаренко.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.

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