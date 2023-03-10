Бондаренко: Шахтар показав характер і бійцівські якості

Джерело - Чемпіон.
Шахтар показав характер у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.
Про це розповів півзахисник донецького клубу Артем Бондаренко.
"Матч видався дуже-дуже складним. Вийшло так, що ми навіть могли виграти й втратили перемогу на останніх хвилинах. Важко щось казати, бо ще гра попереду. Все вирішиться там.
Найголовніше було — виграти. Ще 90 хвилин попереду, тому шанси не змінилися. Будемо намагатись виправити ситуацію і виправити гру.
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Вся гра була дуже складною. Думаю, всі це бачили. Ми витратили всі сили, бились. Маємо такий результат — нічия. Їдемо з таким результатом.
Шахтар показав характер і бійцівські якості. Попри таку неоднозначну гру, змогли втримати нічию і могли виграти. Повернуться дискваліфіковані гравці. Сподіваюсь, нам буде набагато легше", - відзначив Бондаренко.
Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.