Ді Марія: Постараємося виграти Лігу Європи

Ювентус націлений виграти поточний розіграш Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник туринського клубу Анхель Ді Марія після переможного матчу з Фрайбургом (1:0).

"У мене були легкі болючі відчуття, але це звичайна втома після стільки матчів. Було важливо попрацювати старанно та перемогти. Я радий, що допоміг команді та сподіваюся продовжити це робити.

Ми зробимо все, що у наших силах, аби виграти Лігу Європи. Це одна із наших цілей, як і Кубок Італії. Ми постараємося виграти обидва трофеї", – заявив Ді Марія.