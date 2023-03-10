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Ді Марія: Постараємося виграти Лігу Європи

Сьогодні 12:12 240 0
Анхель Ді Марія прокоментував перемогу над Фрайбургом
Ді Марія: Постараємося виграти Лігу Європи
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - sport.ua.

Ювентус націлений виграти поточний розіграш Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник туринського клубу Анхель Ді Марія після переможного матчу з Фрайбургом (1:0).

"У мене були легкі болючі відчуття, але це звичайна втома після стільки матчів. Було важливо попрацювати старанно та перемогти. Я радий, що допоміг команді та сподіваюся продовжити це робити.

Ми зробимо все, що у наших силах, аби виграти Лігу Європи. Це одна із наших цілей, як і Кубок Італії. Ми постараємося виграти обидва трофеї", – заявив Ді Марія.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розраховує на повернення 15 турнірних очок, яких команда клубу втратила у поточному чемпіонаті.

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