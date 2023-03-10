Ді Марія: Постараємося виграти Лігу Європи

Джерело - sport.ua.
Ювентус націлений виграти поточний розіграш Ліги Європи.
Про це розповів півзахисник туринського клубу Анхель Ді Марія після переможного матчу з Фрайбургом (1:0).
"У мене були легкі болючі відчуття, але це звичайна втома після стільки матчів. Було важливо попрацювати старанно та перемогти. Я радий, що допоміг команді та сподіваюся продовжити це робити.
Ми зробимо все, що у наших силах, аби виграти Лігу Європи. Це одна із наших цілей, як і Кубок Італії. Ми постараємося виграти обидва трофеї", – заявив Ді Марія.
Раніше повідомлялося, що Ювентус розраховує на повернення 15 турнірних очок, яких команда клубу втратила у поточному чемпіонаті.