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Степаненко пояснив нічию з Феєнордом

Сьогодні 08:58 180 0
Тарас Степаненко прокоментував нічию з Феєнордом
Степаненко пояснив нічию з Феєнордом
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - uefa.com.

Шахтар не зміг втримати перемогу над Феєнордом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник "гірників" Тарас Степаненко.

"Звичайно, якщо ти пропускаєш гол на останніх хвилинах, ти завжди відчуваєш трохи розчарування. І так, це нагадало мені нашу гру проти Реала в Лізі чемпіонів, коли вони зрівняли рахунок у доданий час. Але загалом результат не такий уже й поганий. Не забувайте, що ми грали без деяких важливих гравців.

Актуально: Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу

Матч-відповідь буде дуже важким, але головним чином тому, що Феєнорд - дуже хороша команда. Не тому, що для нас це буде виїзна гра. Скажімо відверто, всі наші ігри - виїзні. Ми відчуваємо велику підтримку в Польщі, це очевидно, але на полі ми завжди граємо на виїзді", - зазначив Степаненко.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.

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