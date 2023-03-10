Ракицький - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Феєнордом

Визначився найкращий гравець матчу

Донецький Шахтар і роттердамський Феєнорд розписали нічию (1:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Найкращим футболістом поєдинку, за версією порталу WhoScored, став центральний захисник "гірників" Ярослав Ракицький, який відзначився забитим м'ячем. Він отримав оцінку - 7,4.

Найнижчий бал - у форварда Шахтаря Лассіни Траоре - 6,2.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Роттердамі.

Крім гри Шахтар - Феєнорд відбулися ще 7 матчів Ліги Європи, зокрема Арсенал Олександра Зінченка зіграв на виїзді результативну нічию зі Спортінгом (2:2). Український футболіст відзначився зі знаком мінус - влаштував сутичку.